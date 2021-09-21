Вулкан на Канарах. Фото: Gismeteo

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Виверження вулкана на Канарах зруйнувало сотні будинків — туристів і місцевих масово евакуюють.

Потоки лави поглинули ліси, розплавлена ​​порода досягла Атлантичного океану в малонаселеній області Ла-Пальми. Про це повідомляє Gismeteo.

Дрон встиг зафільмувати унікальні кадри — два язики чорної лави залишили руйнівну смугу в ландшафті, коли просувалися вниз по західному схилу вулкана до моря.

З курорту в Ла-Пальма евакуювали приблизно 360 туристів, вони доставлені на човні на сусідній острів Тенерифе. Загалом готелі залишили понад 500 туристів. Місцева влада зазначає, що збитки від виверження будуть значними.

Лава вже дісталася до елітних житлових будинків і знищила понад сотню особняків багатіїв. Швидкість руху розпеченої магми досягає 700 м/г, її температура понад 1 тис. градусів за Цельсієм. Вчені побоюються, що лава може дістатися до Атлантичного океану, і в цьому випадку за контакту із солоною водою стануться вибухи та викиди шкідливих газів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Камбре-Велья на острові Ла-Пальма почав виверження в неділю, 19 вересня. До початку виверження вулкан на Канарських островах понад тиждень виявляли сейсмічну активність — за тиждень вулканологи зафіксували понад 22 тис. підземних поштовхів на вулканічній гряді. Це перше виверження вулкана Камбре-Велья з 1971 року.

Джерело: Gismeteo