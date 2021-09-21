Настоящую причину смерти студента после вакцинации раскрыли в Минздраве

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160477-nastoyaschuu-prichinu-smerti-studenta-posle-vakcinacii-raskryli-v-minzdrave.html

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Смерть после вакцинации от коронавируса стала резонансным событием. В Минздраве установили предварительную причину гибели 19-летнего студента в городе Буча.

Парню стало плохо 13 сентября после прививки вакциной производителя Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По результатам экспертизы выяснилось, что молодой человек умер от сердечно-легочной недостаточности, отека легких и острой коронарной недостаточности.

Сообщается, что сейчас есть основания для проведения дополнительных исследований, с этой целью специалисты изъяли материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в срок до месяца, — добавили в Минздраве.



Напомним, ранее мы сообщали, что на Киевщине после прививки вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института (УГИ) Владимир Сало.

13 сентября в 15.05 студент получил прививку против коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech. С этого же флакона было привито еще пять человек, все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было.