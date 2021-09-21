Вибори в Росії. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n160479-vybory-v-rosiyi-yaki-partiyi-proyshly-v-derjdumu.html

Ракурс

Вибори в Росії завершилися — у Держдуму пройшли п’ять партій, серед яких з’явилася одна нова.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії оголосила, що опрацювала всі 100% бюлетенів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

За попередніми підсумками, голоси розподілилися у такий спосіб:

«Єдина Росія» — 49,8% голосів;

КПРФ — 19%;

ЛДПР — 7,5%;

«Справедлива Росія» — 7,5%;

«Нові люди» — 5,32%.

Партія «Нові люди» стала першою новою партією, яка зайшла в Держдуму після 2003 року. Явка на виборах склала всього близько 52%. Остаточні підсумки будуть підведені в п’ятницю — 24 вересня.

Партія Путіна «Єдина Росія» збереже конституційну більшість, отримавши не менше 300 місць у нижній палаті російського парламенту. Під час голосування зафіксували значні порушення — найбільше підозр у спостерігачів і опозиції викликала процедура дистанційного електронного голосування.

Публікація результатів цього голосування відкладалася, і в підсумку вони з’явилися у відкритому доступі пізніше, ніж дані звичайних дільничних виборчих комісій. З 15 московських одномандатних округів у восьми, де лідирували опозиційні кандидати, змінилися переможці.

КПРФ відмовилася визнати результати електронного голосування в Москві. У Москві пройшла акція протесту проти фальсифікацій на минулих виборах до Держдуми, у ній узяли участь кілька сотень людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії в період з 17 по 19 вересня проходило голосування на виборах депутатів Держдуми. Країна-агресор проводила голосування й на території тимчасово окупованого українського Криму. Низка країн світу не визнали проведення Росією голосування в Криму.