В Україні очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n160573-nevelykyy-dosch-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-23-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 вересня продовжить залишатися прохолодною.

У більшості регіонів, крім південних областей, місцями можливий невеликий дощ, у Карпатах вночі — з мокрим снігом. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°, вдень — +7…+12°, у південних та східних областях — вночі +4…+9°, вдень — +10…+15°. Водночас у Карпатах очікується справжня зима — вночі температура становитиме -5.0°, можливий мокрий сніг, вдень — +1…+6°.

Погода в Києві 23 вересня буде похмурою, протягом доби можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +4…+6°, вдень піднімуться до +9…+11°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде з опадами вночі, вдень — без істотних опадів. Температура повітря становитиме +4…+6° вночі та +12…+14° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +6…+8°, вдень — +12…+14°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде з дощами вдень та вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +5…+7° вночі та +11…+13° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 вересня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo