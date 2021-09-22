Щороку 23 вересня відзначають Міжнародний день жестових мов, фото: «Как научиться всему»

https://racurs.ua/ua/n160572-23-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-movy-jestiv.html

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23 вересня у світі щороку відзначають Міжнародний день жестових мов. Це свято було запроваджене ООН у 2017 році на підтримку ініціативи Всесвітньої федерації глухих — організації, що нині об'єднує 135 національних асоціацій глухих, і захищає права близько 70 млн глухих по всьому світу.

Саме 23 вересня було обрано як дату відзначення свята, оскільки цього дня у 1951 році було утворено Всесвітню федерацію глухих.

У резолюції Генасамблеї ООН, яка проголошує Міжнародний день жестових мов, наголошується, що ранній доступ до мови жестів і послуг мовою жестів, включаючи якісну освіту, має життєво важливе значення для зростання і розвитку глухої людини.

Жестові мови хоча й відрізняються від розмовних мов, є повноцінними природними мовами. В ООН зазначають, що запровадженням цього свята, зокрема, визнається важливість збереження жестових мов як елемента мовного та культурного розмаїття.

Православна церква 23 вересня вшановує пам’ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Вважається, що вони були рідними сестрами, які стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Галерія (293−311).

У народі вважалося, що горобина, яку збирали цього дня, захищає від застуди та нечистої сили, а також лікує головний біль. Вважалося, що під дах будинків слід покласти ягоди горобини, щоб не вселився біс та в домі було щастя.

Народні прикмети: