Каждый год 23 сентября отмечают Международный день жестовых языков, фото: «Как научиться всему»

https://racurs.ua/n160572-23-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-yazyka-jestov.html

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23 сентября в мире ежегодно отмечается Международный день жестовых языков. Этот праздник был введен ООН в 2017 году в поддержку инициативы Всемирной федерации глухих — организации, которая в настоящее время объединяет 135 национальных ассоциаций глухих и защищает права около 70 млн глухих по всему миру.

Именно 23 сентября был избранное качестве даты праздника святой, поскольку в этот день в 1951 году была создана Всемирная федерация глухих.

В резолюции Генассамблеи ООН, провозглашающей Международный день жестовых языков, отмечается, что ранний доступ к языку жестов и услугам на язык жестов, включая качественное образование, имеет жизненно важное значение для роста и развития глухих.

Жестовые языки хотя и отличаются от разговорных языков, являются полноценными естественными языками. В ООН отмечают, что введением этого праздника, в частности, признается важность сохранения жестовых языков как элемента языкового и культурного разнообразия.

Православная церковь 23 сентября чтит память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Считается, что они были родными сестрами, которые стали жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Галерия (293−311).

В народе считалось, что рябина, которую собирали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы, а также лечит головную боль. Считалось, что под крышу зданий следует положить ягоды рябины, чтобы не вселился бес и в доме было счастье.

Народные приметы: