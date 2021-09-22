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Минобороны Литвы призывает отказаться от китайских смартфонов, фото: Pikabu

Отказаться от китайских смартфонов призывает Минобороны Литвы

22 сен 2021, 21:34
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Минобороны Литвы рекомендует гражданам избегать покупки китайских смартфонов и избавиться от купленных ранее устройств.

К такому выводу в ведомстве пришли после того, как Национальный центр кибернетической безопасности Литвы, исследовав смарт-оборудования трех популярных в стране китайских производителей — Huawei, Xiaomi и OnePlus, обнаружил в этой технике существенные риски кибернетической безопасности, сообщает издание «Популярная механика».

Специалисты проверили смартфоны Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G и OnePlus 8T 5G.

В результате было обнаружено, что эти смартфоны обладают способностью обнаруживать применение пользователем около 500 характерных словосочетаний, среди которых:

  • «Свободный Тибет»;
  • «Да здравствует независимость Тайваня»;
  • «Независимость Монголии»;
  • «Демократическое движение»;
  • «Голос Америки»;
  • названия некоторых исламских организаций.

Отмечается, что такие функции программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G были выключены для региона «Европейский Союз», однако их можно удаленно включить в любой момент.

Кроме того, оказалось, что смартфоны Xiaomi отсылают зашифрованное сообщение при регистрации нового устройства в Xiaomi Cloud.

Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и быстрее избавиться от тех, что уже куплены, — отметил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. В то же время представители китайских производителей смартфонов указанную информацию не комментируют.


Напомним, британские ученые установили, что современные смартфоны превращаются из обычного средства для общения в полноценные «дома» для людей.

Источник: «Популярная механика»


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