Минобороны Литвы призывает отказаться от китайских смартфонов, фото: Pikabu

https://racurs.ua/n160571-otkazatsya-ot-kitayskih-smartfonov-prizyvaet-minoborony-litvy.html

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Минобороны Литвы рекомендует гражданам избегать покупки китайских смартфонов и избавиться от купленных ранее устройств.

К такому выводу в ведомстве пришли после того, как Национальный центр кибернетической безопасности Литвы, исследовав смарт-оборудования трех популярных в стране китайских производителей — Huawei, Xiaomi и OnePlus, обнаружил в этой технике существенные риски кибернетической безопасности, сообщает издание «Популярная механика».

Специалисты проверили смартфоны Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G и OnePlus 8T 5G.

В результате было обнаружено, что эти смартфоны обладают способностью обнаруживать применение пользователем около 500 характерных словосочетаний, среди которых:

«Свободный Тибет»;

«Да здравствует независимость Тайваня»;

«Независимость Монголии»;

«Демократическое движение»;

«Голос Америки»;

названия некоторых исламских организаций.

Отмечается, что такие функции программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G были выключены для региона «Европейский Союз», однако их можно удаленно включить в любой момент.

Кроме того, оказалось, что смартфоны Xiaomi отсылают зашифрованное сообщение при регистрации нового устройства в Xiaomi Cloud.

Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и быстрее избавиться от тех, что уже куплены, — отметил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. В то же время представители китайских производителей смартфонов указанную информацию не комментируют.



Напомним, британские ученые установили, что современные смартфоны превращаются из обычного средства для общения в полноценные «дома» для людей.

Источник: «Популярная механика»