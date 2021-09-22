Міноборони Литви закликає відмовитися від китайських смартфонів, фото: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n160571-vidmovytysya-vid-kytayskyh-smartfoniv-zaklykaie-minoborony-lytvy.html

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Міноборони Литви рекомендує громадянам уникати купівлі китайських смартфонів і позбутися від куплених раніше пристроїв.

Такого висновку у відомстві дійшли, після того, як Національний центр кібернетичної безпеки Литви, дослідивши смарт-обладнання трьох популярних у країні китайських виробників — Huawei, Xiaomi і OnePlus, виявив у цій техніці істотні ризики щодо кібернетичної безпеки, повідомляє видання «Популярная механіка».

Фахівці перевірили смартфони Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G и OnePlus 8T 5G.

В результаті було виявлено, що ці смартфони мають здатність виявляти застосування користувачем близько 500 характерних словосполучень, серед яких:

«Вільний Тибет»;

«Хай живе незалежність Тайваню»;

«Незалежність Монголії»;

«Демократичний рух»;

«Голос Америки»;

назви деяких ісламських організацій.

Зазначається, що такі функції програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G були вимкнені для регіону «Європейський Союз», проте їх можна віддалено включити в будь-який момент.

Крім того, виявилося, що смартфони Xiaomi відсилають зашифроване повідомлення при реєстрації нового пристрою в Xiaomi Cloud.

Наша рекомендація — не купувати нові китайські телефони і швидше позбутися тих, що вже куплені, — наголосив заступник міністра оборони Литви Маргиріс Абукявічюс. Водночас представники китайських виробників смартфонів зазначену інформацію не коментують.



Нагадаємо, британські вчені встановили, що сучасні смартфони перетворюються із звичайного засобу для спілкування в повноцінні «домівки» для людей.

Джерело: «Популярная механіка»