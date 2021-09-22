Відмовитися від китайських смартфонів закликає Міноборони Литвиhttps://racurs.ua/ua/n160571-vidmovytysya-vid-kytayskyh-smartfoniv-zaklykaie-minoborony-lytvy.htmlРакурс
Міноборони Литви рекомендує громадянам уникати купівлі китайських смартфонів і позбутися від куплених раніше пристроїв.
Такого висновку у відомстві дійшли, після того, як Національний центр кібернетичної безпеки Литви, дослідивши смарт-обладнання трьох популярних у країні китайських виробників — Huawei, Xiaomi і OnePlus, виявив у цій техніці істотні ризики щодо кібернетичної безпеки, повідомляє видання «Популярная механіка».
Фахівці перевірили смартфони Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G и OnePlus 8T 5G.
В результаті було виявлено, що ці смартфони мають здатність виявляти застосування користувачем близько 500 характерних словосполучень, серед яких:
- «Вільний Тибет»;
- «Хай живе незалежність Тайваню»;
- «Незалежність Монголії»;
- «Демократичний рух»;
- «Голос Америки»;
- назви деяких ісламських організацій.
Зазначається, що такі функції програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G були вимкнені для регіону «Європейський Союз», проте їх можна віддалено включити в будь-який момент.
Крім того, виявилося, що смартфони Xiaomi відсилають зашифроване повідомлення при реєстрації нового пристрою в Xiaomi Cloud.
Наша рекомендація — не купувати нові китайські телефони і швидше позбутися тих, що вже куплені, — наголосив заступник міністра оборони Литви Маргиріс Абукявічюс. Водночас представники китайських виробників смартфонів зазначену інформацію не коментують.
Нагадаємо, британські вчені встановили, що сучасні смартфони перетворюються із звичайного засобу для спілкування в повноцінні «домівки» для людей.
Джерело: «Популярная механіка»