Разумков розповів, чи збирається йти у відставку

Дмитро Разумков, фото: Valsts kanceleja

https://racurs.ua/ua/n160570-razumkov-rozpoviv-chy-zbyraietsya-yty-u-vidstavku.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, не планує йти у відставку.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

Він зазначив, що його відставку говорять давно, проте нині більше, ніж раніше.

Я подавати у відставку не збираюся, — наголосив Разумков.

Водночас Разумков зазначив, що відповідне рішення може ухвалити Верховна Рада.

Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір підписів, 150 підписів, далі підготовка, звіт і голосування в стінах Верховної Ради, — зазначив спікер.

Я до цього готовий, — наголосив Разумков. — Я про це казав давно: якщо буде бажання народних депутатів змінити голову Верховної Ради — це їх право, це право Верховної Ради.



Нагадаємо, Разумков 20 вересня на засіданні погоджувальної ради парламенту заявив, що за голосування за його відставку народним депутатам пропонують від 50 до 100 тисяч за голос. Про суму в якій саме валюті йдеться, Разумков не уточнював.

Джерело: «Прямий»