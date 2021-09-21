Офіс президент назвав список претензій до Разумкова. Фото: РБК

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«Слуга народу» хоче усунути з посади голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що «спікер не може сидіти одразу на двох стільцях».

Він заявив про фундаментальні розбіжності між партією та Дмитром Разумковим. Про це Подоляк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Зрозуміло, що до Разумкова нема претензій кримінального плану. Але згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції щодо Медведчука та санкції проти телеканалів, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон, — сказав радник ОП.

Він стверджує, що Разумков дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда «слуг» та хоче «законсервувати нинішню систему». Також спікер відкрито гальмує ключові ініціативи президента «в інтересах певних осіб».

До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова — його відверта підтримка саме олігархів. Тож він стає опонентом власній команді. Якщо світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту з жорсткими рішеннями, — заявив Подоляк.



Нагадаємо, «слуги» намагаються прибрати чинного спікера парламенту Дмитра Разумкова. Голова фракції Давид Арахамія та очільник Офісу президента Андрій Єрмак провокують конфлікт між Разумковим та фракцією.

Джерело: «Главком»