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Ракурс
Вулкан Етна. Фото: The Watchers

Вулкан Етна вибухнув стовпом попелу на 9 км (ФОТО, ВІДЕО)

21 вер 2021, 15:01
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Вулкан Етна вибухнув стовпом попелу на висоту 9 км. Сильні викиди попелу спостерігалися в південно-східному кратері.

У результаті активності утворюється потік лави, він рушив на південний захід. Про це повідомляє The Watchers.

У зв’язку з хмарою попелу Національний інститут геофізики і вулканології Італії оголосив «червоне попередження» про польоти. На цей час міжнародний аеропорт міста Катанія продовжує працювати у звичайному режимі.

Вулкан Етна має одну з найдовших у світі історій — перше виверження датується 1500 роком до нашої ери. Історичні потоки лави базальтового складу покривають більшу частину поверхні цього масивного вулкана, спорудження якого є найвищим і найбільшим в Італії. Лавові потоки простягаються до підніжжя вулкана з усіх боків і досягли моря на великій території на південно-східному схилі.


Вулкан Етна. Фото: The WatchersНагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна в Італії зріс після шести місяців вулканічної активності. Саме це зробило найвищий активний вулкан Європи ще вищим.

Джерело: The Watchers

Джерело: Ракурс


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