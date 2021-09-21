Вулкан Етна. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n160494-vulkan-etna-vybuhnuv-stovpom-popelu-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Етна вибухнув стовпом попелу на висоту 9 км. Сильні викиди попелу спостерігалися в південно-східному кратері.

У результаті активності утворюється потік лави, він рушив на південний захід. Про це повідомляє The Watchers.

У зв’язку з хмарою попелу Національний інститут геофізики і вулканології Італії оголосив «червоне попередження» про польоти. На цей час міжнародний аеропорт міста Катанія продовжує працювати у звичайному режимі.

Вулкан Етна має одну з найдовших у світі історій — перше виверження датується 1500 роком до нашої ери. Історичні потоки лави базальтового складу покривають більшу частину поверхні цього масивного вулкана, спорудження якого є найвищим і найбільшим в Італії. Лавові потоки простягаються до підніжжя вулкана з усіх боків і досягли моря на великій території на південно-східному схилі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна в Італії зріс після шести місяців вулканічної активності. Саме це зробило найвищий активний вулкан Європи ще вищим.

Джерело: The Watchers