Володимир Зеленський, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n160493-rymeyk-truskavcya-zelenskyy-vidpravlyaie-svou-frakciu-na-navchannya.html

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Володимир Зеленський, президент України, збирає свою фракцію «Слуга народу» на нову зустріч у Трускавці на Львівщині, аналогічно тому, як це було зроблено влітку 2019 року, напередодні початку роботи Верховної Ради чинного скликання.

Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляється у Telegram-каналі «Української правди».

Зазначається, що зустріч триватиме з 2 по 5 жовтня. Очікується, що на ній буде «велика розмова про майбутнє", зокрема про кадрові рішення.

Нагадаємо, попередній тренінг депутатів «Слуги народу» у Трускавці тривав тиждень і завершився на початку серпня 2019 року. Для того, щоб новообрані народні обранці виїхали з Трускавця, викупили чотири купейних вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

Джерело: «Українська правда»