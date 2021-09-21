На життя заробляв війною - ЗМІ знайшли на Донбасі сліди батька стрільця з Пермі

https://racurs.ua/ua/n160492-na-jyttya-zaroblyav-viynou-zmi-znayshly-na-donbasi-slidy-batka-strilka-z-permi.html

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Батько Тимура Бекмансурова, який розстріляв студентів в Пермі, був найманцем і воював на Донбасі.

Про це написали російські медіа. Видання Znak стверджує, що трагедії могло не статися, якби хтось звернув увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків.

Батько його війною на життя заробляє, — так росЗМІ розповіли сусіди Бекмансурових.

Вони нібито жили тихо і майже непомітно. Але один із знайомих повідомив, що батько Тимура не живе з родиною. Він нині начебто десь в Удмуртії.

Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом, — розповів чоловік.

Тому Тимур з дитинства бачив зброю, а кілька батьківських одиниць зброї зберігалися в квартирі. Саме на цій зброї хлопець й вчився стріляти.

Вони з однокласником Володею їздили влітку на полігон пристрілювати зброю, — додав співрозмовник.



Як виявилося, про те, що Бекмансуров готує розстріл в університеті, почали підозрювати ще в травні цього року. Він почав розповідати, що може «зайти запросто в свою школу і всіх там покласти». Ці розмови почалися після розстрілу, який стався 11 травня в казанської гімназії № 175.

Нагадаємо, що 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню. Загинули восьмеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми. Стрілець написав маніфест, в якому назвав своє оточення «біосміттям» і детально описав як кільк ароків готувався вбивати. Після поранення та затримання Бекмансуров помер у лікарні.