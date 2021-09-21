Зарабатывал на войнах — СМИ нашли на Донбассе следы отца стрелка из Перми

https://racurs.ua/n160492-zarabatyval-na-voynah-smi-nashli-na-donbasse-sledy-otca-strelka-iz-permi.html

Ракурс

Отец Тимура Бекмансурова, который расстрелял студентов в Перми, был наемником и воевал на Донбассе.

Об этом написали российские СМИ. Издание Znak утверждает, что трагедии могло не случиться, если бы кто-то обратил внимание на неадекватного ребенка и его странных родителей.

Отец его войной на жизнь зарабатывает, — так росСМИ рассказали соседи Бекмансуровых.

Они якобы жили тихо и почти незаметно. Но один из знакомых сообщил, что отец Тимура не живет с семьей. Он сейчас якобы где-то в Удмуртии.

Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще на чеченской войне наемником был и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс, — рассказал мужчина.

Поэтому Тимур с детства видел оружие, а несколько родительских ружей хранились в квартире. Именно на этом оружии парень и учился стрелять.

Они с одноклассником Володей ездили летом на полигон пристреливать оружие, — добавил собеседник.

Как оказалось, о том, что Бекмансуров готовит расстрел в университете, начали подозревать еще в мае этого года. Он начал рассказывать, что может «зайти запросто в свою школу и всех там положить». Эти разговоры начались после расстрела, произошедшего 11 мая в казанской гимназии № 175.

Напомним, что 20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню. Погибли восемь человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы. Стрелок написал манифест, в котором назвал свое окружение «биомусором» и подробно описал как несколько лет готовился убивать. После ранения и задержания Бекмансуров умер в больнице.