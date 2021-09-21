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Ракурс
Модные образы нардепов. Фото: Facebook

Странный принт с Украиной и туфли-леопарды — модные новинки в Раде (ФОТО)

21 сен 2021, 14:32
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Верховная Рада продолжает удивлять стилем — народные избранницы демонстрируют необычные наряды прямо на рабочем месте.

Сегодня, 21 сентября, сразу несколько нардепок посоревновались за звание иконы стиля. Соответствующие образы попали в объектив фотокорреспондента Яна Доброносова.

Первой покорять Раду начала экс-«слуга» и член фракции «За будущее» Анна Скороход — она появилась в зале Рады с причудливым принтом на спине. Рисунок на спине изображал Украину, раздираемую соседями.

Модные образы нардепов. Фото: FacebookДругие нардепы также выбрали нескромные наряды — в клетчатом платье и красных ботинках появилась «слуга» Елизавета Богуцкая.

Модные образы нардепов. Фото: FacebookЕще одна модница покоряла Раду леопардовыми туфлями с открытым носом — благодаря маленькому вырезу спереди можно было оценить роскошный педикюр народной избранницы.

Модные образы нардепов. Фото: FacebookВ соцсетях оценили новые наряды нардепов. Большинству пользователей понравился новый стиль депутаток, однако некоторые выступили за введение дресс-кода в Раде.

Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook


Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook

Реакция соцсетей. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко в очередной раз вызвала фурор своим новым костюмом. 60-летняя народная избранница пришла на заседание в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с рукавами-фонариками, которые соответствуют современным модным трендам.

Источник: Ракурс


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