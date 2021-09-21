Модные образы нардепов. Фото: Facebook

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Ракурс

Верховная Рада продолжает удивлять стилем — народные избранницы демонстрируют необычные наряды прямо на рабочем месте.

Сегодня, 21 сентября, сразу несколько нардепок посоревновались за звание иконы стиля. Соответствующие образы попали в объектив фотокорреспондента Яна Доброносова.

Первой покорять Раду начала экс-«слуга» и член фракции «За будущее» Анна Скороход — она появилась в зале Рады с причудливым принтом на спине. Рисунок на спине изображал Украину, раздираемую соседями.

Другие нардепы также выбрали нескромные наряды — в клетчатом платье и красных ботинках появилась «слуга» Елизавета Богуцкая.

Еще одна модница покоряла Раду леопардовыми туфлями с открытым носом — благодаря маленькому вырезу спереди можно было оценить роскошный педикюр народной избранницы.

В соцсетях оценили новые наряды нардепов. Большинству пользователей понравился новый стиль депутаток, однако некоторые выступили за введение дресс-кода в Раде.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко в очередной раз вызвала фурор своим новым костюмом. 60-летняя народная избранница пришла на заседание в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с рукавами-фонариками, которые соответствуют современным модным трендам.