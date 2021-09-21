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Ракурс
Модні образи нардепок. Фото: Facebook

Чудернацький принт з Україною і туфлі-леопарди — модні новинки в Раді (ФОТО)

21 вер 2021, 14:32
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Верховна Рада продовжує дивувати стилем — народні обраниці демонструють незвичайні вбрання прямо на робочому місці.

Сьогодні, 21 вересня, одразу декілька нардепок позмагалися за звання ікони стилю. Відповідні образи потрапили в об'єктив фотокореспондента Яна Доброносова.

Першою підкорювати Раду почала екс-«слуга» та член фракції «За майбутнє" Ганна Скороход — вона з’явилася в залі Ради із чудернацьким принтом на спині. Малюнок на спині зображав Україну, яку роздирають сусіди.

Модні образи нардепок. Фото: Facebook

Інші нардепки також обрали нескромні наряди — у картатій сукні та червоних чоботях з’явилася «слуга» Єлизавета Богуцька.

Модні образи нардепок. Фото: Facebook

Ще одна модниця підкорювала Раду леопардовими туфлями з відкритим носом — завдяки маленькому вирізу спереду можна було оцінити розкішний педикюр народної обраниці.

Модні образи нардепок. Фото: Facebook

У соцмережах оцінили нові вбрання нардепок. Більшості користувачів сподобався новий стиль депутаток, однак деякі виступили за запровадження дрес-коду в Раді.

Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook

Реакція соцмереж. Фото: Facebook


Реакція соцмереж. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко вчергове викликала фурор своїм новим костюмом. 60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.

Джерело: Ракурс


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