Модні образи нардепок. Фото: Facebook

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Ракурс

Верховна Рада продовжує дивувати стилем — народні обраниці демонструють незвичайні вбрання прямо на робочому місці.

Сьогодні, 21 вересня, одразу декілька нардепок позмагалися за звання ікони стилю. Відповідні образи потрапили в об'єктив фотокореспондента Яна Доброносова.

Першою підкорювати Раду почала екс-«слуга» та член фракції «За майбутнє" Ганна Скороход — вона з’явилася в залі Ради із чудернацьким принтом на спині. Малюнок на спині зображав Україну, яку роздирають сусіди.

Інші нардепки також обрали нескромні наряди — у картатій сукні та червоних чоботях з’явилася «слуга» Єлизавета Богуцька.

Ще одна модниця підкорювала Раду леопардовими туфлями з відкритим носом — завдяки маленькому вирізу спереду можна було оцінити розкішний педикюр народної обраниці.

У соцмережах оцінили нові вбрання нардепок. Більшості користувачів сподобався новий стиль депутаток, однак деякі виступили за запровадження дрес-коду в Раді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко вчергове викликала фурор своїм новим костюмом. 60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.