Карантин в Україні. Фото: propertytimes.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160490-jovta-zona-karantynu-yaki-pryvileyi-otrymaly-vakcynovani.html

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Карантин в Україні посилили й усі області незабаром перейдуть у «жовту» зону. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) нагадали, які переваги матимуть вакциновані від коронавірусу під час посилення карантинних обмежень.

Водночас масковий режим та вимога соціальної дистанції залишаються обов’язковими й для вакцинованих українців. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

За наявності у 80% працівників та у 100% відвідувачів старше 18 років жовтого чи зеленого COVID-сертифікатів частина обмежень «жовтої» зони скасовується для:

ресторанів, кафе, закладів громадського харчування;

басейнів, спортзалів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

закладів, що надають послуги з розміщення;

кінозалів та інших закладів культури.

Два документи підтверджують проходження вакцинації від коронавірусу. Жовтий COVID-сертифікат — має коротший термін (120 днів) і є свідченням про отримання хоча б однієї дози вакцини з тих, які визнані ВООЗ.

Зелений COVID-сертифікат — має довший термін (365 днів від дня другого щеплення) і є свідченням про повний курс вакцинації від COVID-19.

Тимчасовою альтернативою вакцинації можуть бути:

негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години),

документ про одужання особи від хвороби (діє півроку, його чинність має бути підтверджена за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням додатку «Дія»).

Нагадаємо, Україна переходить в «жовту» зону епідеміологічної небезпеки. Нові обмеження наберуть чинності з 23 вересня. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.