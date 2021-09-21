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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: propertytimes.com.ua

«Жовта» зона карантину — які привілеї отримали вакциновані

21 вер 2021, 14:23
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Карантин в Україні посилили й усі області незабаром перейдуть у «жовту» зону. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) нагадали, які переваги матимуть вакциновані від коронавірусу під час посилення карантинних обмежень.

Водночас масковий режим та вимога соціальної дистанції залишаються обов’язковими й для вакцинованих українців. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

За наявності у 80% працівників та у 100% відвідувачів старше 18 років жовтого чи зеленого COVID-сертифікатів частина обмежень «жовтої» зони скасовується для:

  • ресторанів, кафе, закладів громадського харчування;
  • басейнів, спортзалів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • закладів, що надають послуги з розміщення;
  • кінозалів та інших закладів культури.

Два документи підтверджують проходження вакцинації від коронавірусу. Жовтий COVID-сертифікат — має коротший термін (120 днів) і є свідченням про отримання хоча б однієї дози вакцини з тих, які визнані ВООЗ.

Зелений COVID-сертифікат — має довший термін (365 днів від дня другого щеплення) і є свідченням про повний курс вакцинації від COVID-19.


Тимчасовою альтернативою вакцинації можуть бути:

  • негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години),
  • документ про одужання особи від хвороби (діє півроку, його чинність має бути підтверджена за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням додатку «Дія»).

Нагадаємо, Україна переходить в «жовту» зону епідеміологічної небезпеки. Нові обмеження наберуть чинності з 23 вересня. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: Ракурс


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