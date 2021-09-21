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Бойовики облаштували схрон біля залізничної станції, фото: СБУ

Схрон для диверсій облаштували бойовики біля залізничної станції (ФОТО)

21 вер 2021, 14:16
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СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила реальний схрон із бойовими засобами ураження, облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».

За оперативними даними, цей схрон обладнали бойовики так званої «ДНР» для вчинення диверсій на території регіону, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час огляду схованки було, зокрема, виявлено:

  • вісім протитанкових реактивних гранат;
  • 0,5 кг тротилу і пластиду;
  • три протитанкові міни з часовими детонаторами;
  • дев’ять гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
  • запальну міну-гранату;
  • два стартові заряди до протитанкової гранати;
  • кумулятивний заряд;
  • понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;
  • димову шашку.

Наразі здійснюються заходи з притягнення до відповідальності причетних до протиправної діяльності осіб.


Бойовики облаштували схрон біля залізничної станції, фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ під час навчань виявила на кордоні з Білоруссю схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою.

Джерело: Ракурс


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