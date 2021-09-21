Бойовики облаштували схрон біля залізничної станції, фото: СБУ

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СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила реальний схрон із бойовими засобами ураження, облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».

За оперативними даними, цей схрон обладнали бойовики так званої «ДНР» для вчинення диверсій на території регіону, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час огляду схованки було, зокрема, виявлено:

вісім протитанкових реактивних гранат;

0,5 кг тротилу і пластиду;

три протитанкові міни з часовими детонаторами;

дев’ять гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;

запальну міну-гранату;

два стартові заряди до протитанкової гранати;

кумулятивний заряд;

понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;

димову шашку.

Наразі здійснюються заходи з притягнення до відповідальності причетних до протиправної діяльності осіб.

Нагадаємо, нещодавно СБУ під час навчань виявила на кордоні з Білоруссю схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою.