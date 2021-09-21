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Бойовики облаштували схрон біля залізничної станції, фото: СБУ
Схрон для диверсій облаштували бойовики біля залізничної станції (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160489-shron-dlya-dyversiy-oblashtuvaly-boyovyky-bilya-zaliznychnoyi-stanciyi-foto.htmlРакурс
СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила реальний схрон із бойовими засобами ураження, облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».
За оперативними даними, цей схрон обладнали бойовики так званої «ДНР» для вчинення диверсій на території регіону, повідомляє прес-центр СБУ.
Під час огляду схованки було, зокрема, виявлено:
- вісім протитанкових реактивних гранат;
- 0,5 кг тротилу і пластиду;
- три протитанкові міни з часовими детонаторами;
- дев’ять гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
- запальну міну-гранату;
- два стартові заряди до протитанкової гранати;
- кумулятивний заряд;
- понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;
- димову шашку.
Наразі здійснюються заходи з притягнення до відповідальності причетних до протиправної діяльності осіб.
Нагадаємо, нещодавно СБУ під час навчань виявила на кордоні з Білоруссю схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою.
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