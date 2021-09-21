Тищенко перейнявся у Раді енергоефективністю. Фото: УП

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Микола Тищенко, скандальний народний депутат, очолив нове міжфракційне депутатське об'єднання у Верховній Раді.

Про це у вівторок, 21 вересня, оголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Міжфракційне депутатське об'єднання має назву «Енергоефективна Україна».

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Миколу Тищенка треба відсторонити від засідань Верховної Ради через штовханину біля трибуни. За порушене депутатської етики та поведінки в регламенті прописане покарання до заборони брати участь аж у п’яти пленарних засіданнях.

9 вересня у Верховній Раді сталася штовханина між нардепами Миколою Тищенком і Гео Леросом. Інцидент стався, коли Лерос вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко під час виступу колишнього колегу по фракції підійшов до трибуни, спробував відібрати мікрофон і відтіснив Лероса.