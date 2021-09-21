В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n160486-chy-vykydatymut-nevykorystani-vakcyny-rozpovily-u-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається недостатніми для використання всіх наявних вакцин темпами.

Кілька мільйонів наявних доз вакцин зіпсуються через два-три місяці, а термін придатності понад 100 тис. доз завершиться вже через 10 днів, повідомляє «ВВС Україна».

Наразі в Україні немає жодної простроченої вакцини, запевнив у коментарі виданню головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Ми зробимо все можливе, щоб жодної дози не довелося утилізувати, — наголошує Кузін.

Водночас він не виключає, що існують певні ризики того, що вакцини можуть утилізувати — наприкінці жовтня-листопада завершується термін придатності великих партій вакцин і щоб їх не викинули, щепитися ними має багато людей.

Втім нинішні темпи вакцинації дають надію, що вакцини не доведеться утилізувати.

За тиждень, з 13 вересня до 19 вересня, в Україні від коронавірусу щепили майже 750 тисяч людей. Добові кількості щеплень сягають від 120−130 тис. у будні до 50 тис. у вихідні.

Кузін запевняє, що Україна не планує комусь віддавати невикористані вакцини.

Частину доз Україна отримала у якості гуманітарної допомоги, тому віддавати їх далі — неетично. Будемо робити все, щоб її тут використати. Це буде великий репутаційний провал, якщо ми таке допустимо. Багато країн не мають вакцин, — наголосив він.

За словами Кузіна, на вибір людей зараз впливає те, які вакцини їм пропонують місцеві лікарі і яку роз’яснювальну роботу проводять у пунктах щеплення.

Люди обирають ті вакцини, яким чомусь довіряють більше. Але всі вакцин однаково безпечні і однаково протидіють коронавірусу, — запевнив він.



Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко нещодавно заявив, що Україна може поділитися вакцинами, термін придатності яких завершується.

Джерело: «ВВС Україна»