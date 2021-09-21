В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в Украине проходит недостаточными для использования всех имеющихся вакцин темпами.

Несколько миллионов имеющихся доз вакцин испортятся через два-три месяца, а срок годности более 100 тыс. доз завершится уже через 10 дней, сообщает «ВВС Украина».

Сейчас в Украине нет ни одной просроченной вакцины, заверил в комментарии изданию главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Мы сделаем все возможное, чтобы ни одной дозы не пришлось утилизировать, — подчеркивает Кузин.

В то же время он не исключает, что существуют определенные риски того, что вакцины могут утилизировать — в конце октября-ноября истекает срок годности крупных партий вакцин и чтобы их не выбросили, привиться ними должны много людей.

Впрочем нынешние темпы вакцинации дают надежду, что вакцины не придется утилизировать.

За неделю, с 13 сентября по 19 сентября, в Украине от коронавируса привили почти 750 тыс. человек. Суточные количества прививок составляют от 120−130 тыс. в будни до 50 тыс. в выходные.

Кузин уверяет, что Украина не планирует кому-то отдавать неиспользованные вакцины.

Часть доз Украина получила в качестве гуманитарной помощи, поэтому отдавать их дальше — неэтично. Будем делать все, чтобы ее здесь использовать. Это будет большой репутационный провал, если мы такое допустимо. Многие страны не имеют вакцин, — подчеркнул он.

По словам Кузина, на выбор людей сейчас влияет то, какие вакцины им предлагают местные врачи и какую разъяснительную работу проводят в пунктах прививки.

Люди выбирают те вакцины, которым почему-то доверяют больше. Но все вакцин одинаково безопасны и одинаково противодействуют коронавирусу, — заверил он.



Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что Украина может поделиться вакцинами, срок годности которых заканчивается.

Источник: «ВВС Украина»