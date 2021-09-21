Джошуа назвал главную угрозу со стороны Усика. Фото: FightNews

https://racurs.ua/n160485-djoshua-nazval-glavnuu-ugrozu-so-storony-usika.html

Ракурс

Бой Усик — Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал главное преимущество со стороны своего оппонента украинца Александра Усика.

Какая самая большая угроза, которую приносит мне Усик на боксерском ринге? Я бы сказал, что это позиция левши. Он дрался со многими ортодоксальными боксерами, но во время тренировочного лагеря я готовился к этому, — сказал спортсмен, передает издание ESPN.

Также Джошуа считает, что на протяжении всей карьеры соперники Усика действовали практически одинаково в бою с ним.

Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и в какой момент нужно наносить ответный удар. За последние три месяца могу сказать, что я адаптировался, — поделился боксер.



Напомним, ранее Александр Усик снял видеообращение к своему будущему сопернику — чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Источник: ESPN