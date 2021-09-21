Джошуа назвав головну загрозу з боку Усика. Фото: FightNews

https://racurs.ua/ua/n160485-djoshua-nazvav-golovnu-zagrozu-z-boku-usyka.html

Ракурс

Бій Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа назвав головну перевагу з боку свого опонента українця Олександра Усика.

Яка найбільша загроза від Усика для мене на боксерському рингу? Я б сказав, що це позиція лівші. Він бився з багатьма ортодоксальними боксерами, але під час тренувального табору я готувався до цього, — сказав спортсмен, передає видання ESPN.

Також Джошуа вважає, що протягом всієї кар'єри суперники Усика діяли практично однаково в бою з ним.

Я дізнався, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати лівшу і в який момент потрібно завдавати удар у відповідь. За останні три місяці можу сказати, що я адаптувався, — поділився боксер.



Нагадаємо, раніше Олександр Усик зняв відеозвернення до свого майбутнього суперника — чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа.

Джерело: ESPN