Карантин. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160484-karantyn-po-vsiy-ukrayini-zaprovadyv-kabmin.html

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Карантин в Україні запровадив Кабмін — відтепер вся країна переходить в «жовту» зону епідеміологічної небезпеки.

Нові обмеження наберуть чинності з 23 вересня. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Обмеження «жовтої» зони не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.

Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни, — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні наразі чотири області найближчі до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.