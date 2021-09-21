Рада розглянула держбюджет-2022. Куди підуть гроші і як зростуть зарплатиhttps://racurs.ua/ua/n160483-rada-rozglyanula-derjbudjet-2022-kudy-pidut-groshi-i-yak-zrostut-zarplaty.htmlРакурс
У Верховній Раді відбулося представлення проєкту закону «Про державний бюджет України на 2022 рік».
Його захищав перед нардепами міністр фінансів Сергій Марченка.
Кабмін 15 вересня схвалив законопроект № 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та подав його до парламенту.
Якщо порівняти з торішнім бюджетом, видатки хочуть збільшити майже на 100 млрд — до 1,441 трлн грн.
Значну суму коштів у 2022 році доведеться витратити на борги. Погасити треба буде 393 млрд, а ще 181 млрд грн піде на обслуговування. Ці 393 мільярди не закладені у видатки бюджету, їх знову позичать.
До Пенсійного фонду з держбюджету спрямують 200 млрд грн. Загальний бюджет фонду — 532 млрд.
Більшість правоохоронних органів та відомств мають отримати більше фінансування, ніж цьогоріч. Виняток — Міністерство внутрішніх справ, якому дістанеться на 69 млн менше. Загальний бюджет цього відомства — понад 98 млрд. СБУ отримає плюс один мільярд фінансування проти минулого року — загалом 16 млрд грн.
Марченко у виступі в Раді розповів про основні пункти держбюджету на 2022 рік:
- зростання економіки на 3,8%;
- інфляція на рівні 6,2%;
- курс долара США — 28,6 грн/дол;
- дефіцит бюджету передбачає зниження до 3,5% ВВП;
- доходи — 1277 млрд грн;
- витрати — 1465 млрд грн;
- витрати з держборгу — 574 млрд грн.
Прожитковий мінімум планується змінювати так:
- з 1 січня — 2,393 тис. грн;
- з 1 липня — 2,508 тис. грн;
- з 1 грудня — 2,589 тис. грн.
Як зміниться мінімальна зарплата:
- з 1 січня — 6,5 тис.;
- з 1 жовтня — 6,7 тис. грн;
- середньомісячна зарплата — 15 тис. 258 грн.
Окремі галузі отримують такі суми:
- медицина — 197,2 млрд грн;
- освіта — 185,6 млрд грн;
- пенсійний фонд — 531 млрд грн;
- соцзахист і забезпечення — 320,1 млрд грн;
- культура і мистецтво -13,5 млрд грн.
Країна має бути сильною та зручною для життя. Тому збільшиться фінансування сектору безпеки і оборони, на рівні 5,95% ВВП. Ми передбачили кошти на будівництво та реконструкцію доріг, мостів і розвиток транспортної інфраструктури. Зростуть і видатки на цифровізацію. Зокрема, буде профінансована підготовка до Всеукраїнського перепису населення.
Відзначу, що вперше проект бюджету базується на трирічній Бюджетній декларації на 2022 — 2024 роки, яка раніше була підтримана парламентом, — розповів міністр Марченко.
Нардепи взяли бюджет у роботу. Тепер до цього документа будуть вносити правки та розглядати на профільних комітетах.