Рада розглянула держбюджет-2022. Куди підуть гроші і як зростуть зарплати

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У Верховній Раді відбулося представлення проєкту закону «Про державний бюджет України на 2022 рік».

Його захищав перед нардепами міністр фінансів Сергій Марченка.

Кабмін 15 вересня схвалив законопроект № 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та подав його до парламенту.

Якщо порівняти з торішнім бюджетом, видатки хочуть збільшити майже на 100 млрд — до 1,441 трлн грн.

Значну суму коштів у 2022 році доведеться витратити на борги. Погасити треба буде 393 млрд, а ще 181 млрд грн піде на обслуговування. Ці 393 мільярди не закладені у видатки бюджету, їх знову позичать.

До Пенсійного фонду з держбюджету спрямують 200 млрд грн. Загальний бюджет фонду — 532 млрд.

Більшість правоохоронних органів та відомств мають отримати більше фінансування, ніж цьогоріч. Виняток — Міністерство внутрішніх справ, якому дістанеться на 69 млн менше. Загальний бюджет цього відомства — понад 98 млрд. СБУ отримає плюс один мільярд фінансування проти минулого року — загалом 16 млрд грн.

Марченко у виступі в Раді розповів про основні пункти держбюджету на 2022 рік:

зростання економіки на 3,8%;

інфляція на рівні 6,2%;

курс долара США — 28,6 грн/дол;

дефіцит бюджету передбачає зниження до 3,5% ВВП;

доходи — 1277 млрд грн;

витрати — 1465 млрд грн;

витрати з держборгу — 574 млрд грн.

Прожитковий мінімум планується змінювати так:

з 1 січня — 2,393 тис. грн;

з 1 липня — 2,508 тис. грн;

з 1 грудня — 2,589 тис. грн.

Як зміниться мінімальна зарплата:

з 1 січня — 6,5 тис.;

з 1 жовтня — 6,7 тис. грн;

середньомісячна зарплата — 15 тис. 258 грн.

Окремі галузі отримують такі суми:

медицина — 197,2 млрд грн;

освіта — 185,6 млрд грн;

пенсійний фонд — 531 млрд грн;

соцзахист і забезпечення — 320,1 млрд грн;

культура і мистецтво -13,5 млрд грн.

Країна має бути сильною та зручною для життя. Тому збільшиться фінансування сектору безпеки і оборони, на рівні 5,95% ВВП. Ми передбачили кошти на будівництво та реконструкцію доріг, мостів і розвиток транспортної інфраструктури. Зростуть і видатки на цифровізацію. Зокрема, буде профінансована підготовка до Всеукраїнського перепису населення.

Відзначу, що вперше проект бюджету базується на трирічній Бюджетній декларації на 2022 — 2024 роки, яка раніше була підтримана парламентом, — розповів міністр Марченко.

Нардепи взяли бюджет у роботу. Тепер до цього документа будуть вносити правки та розглядати на профільних комітетах.