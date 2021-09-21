Рада рассмотрела госбюджет-2022. Куда пойдут деньги и как вырастут зарплаты

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Ракурс

В Верховной Раде состоялось представление проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2022 год».

Его защищал перед нардепами министр финансов Сергей Марченко.

Кабмин 15 сентября одобрил законопроект № 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» и подал его в парламент.

Если сравнить с прошлогодним бюджетом, расходы хотят увеличить почти на 100 млрд — до 1,441 трлн грн.

Значительную сумму средств в 2022 году придется потратить на долги. Погасить надо будет 393 млрд, а еще 181 млрд грн пойдет на обслуживание долга. Эти 393 млрд не заложены в расходы бюджета, их также займут.

В Пенсионный фонд из госбюджета направят 200 млрд грн. Общий бюджет фонда — 532 млрд.

Большинство правоохранительных органов и ведомств должны получить лучшее финансирование, чем в этом году. Исключение — Министерство внутренних дел, которому достанется на 69 млн меньше. Общий бюджет этого ведомства — более 98 млрд. СБУ получит плюс один миллиард финансирования по сравнению с прошлым годом — 16 млрд грн.

Марченко в выступлении в Раде рассказал об основных пунктах госбюджета на 2022 год:

рост экономики на 3,8%;

инфляция на уровне 6,2%;

курс доллара США — 28,6 грн/долл;

дефицит бюджета предусматривает снижение до 3,5% ВВП;

доходы — 1277 млрд грн;

расходы — 1465 млрд грн;

расходы по госдолгу — 574 млрд грн.

Прожиточный минимум планируется менять так:

с 1 января — 2,393 тыс. грн;

с 1 июля — 2,508 тыс. грн;

с 1 декабря — 2,589 тыс. грн.

Как изменится минимальная зарплата:

с 1 января — 6,5 тыс.;

с 1 октября — 6,7 тыс. грн;

среднемесячная зарплата — 15 тыс. 258 грн.

Отдельные отрасли получают следующие суммы:

медицина — 197,2 млрд грн;

образование — 185,6 млрд грн;

Пенсионный фонд — 531 млрд грн;

соцзащита и обеспечение — 320,1 млрд грн;

культура и искусство -135 млрд грн.

Страна должна быть сильной и удобной для жизни. Поэтому увеличится финансирование сектора безопасности и обороны, на уровне 5,95% ВВП. Мы предусмотрели средства на строительство и реконструкцию дорог, мостов и развитие транспортной инфраструктуры. Вырастут и расходы на цифровизацию. В частности, будет профинансирована подготовка к Всеукраинской переписи населения.

Отмечу, что впервые проект бюджета базируется на трехлетней бюджетное декларации на 2022 — 2024 годы, которая ранее была поддержана парламентом, — рассказал в Раде министр Марченко.

Нардепы приняли бюджет в работу. Теперь к этому документу будут вносить правки и рассматривать на профильных комитетах.