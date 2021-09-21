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Карантин. Фото: Слово и дело

Карантин по всей Украине ввел Кабмин — какие требования к «желтой зоне»

21 сен 2021, 13:22
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Карантин в Украине ввел Кабмин — теперь вся страна переходит в «желтую» зону эпидемиологической опасности.

Новые ограничения вступят в силу с 23 сентября. Соответствующее решение приняло правительство на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ограничения «желтой» зоны не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или имеют подтверждение о недавно перенесенной болезни.


Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новые ограничения. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока четыре области близки к «красному» уровню эпидемической опасности из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: Ракурс


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