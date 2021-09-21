Тищенко занялся в Раде энергоэффективностью. Фото: УП

https://racurs.ua/n160488-tischenko-zanyalsya-v-rade-energoeffektivnostu.html

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Николай Тищенко, скандальный народный депутат, возглавил новое межфракционное депутатское объединение в Верховной Раде.

Об этом во вторник, 21 сентября, объявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Межфракционное депутатское объединение имеет название «Энергоэффективная Украина».

Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Николая Тищенко надо отстранить от заседаний Верховной Рады из-за потасовки возле трибуны. За нарушенное депутатской этики и поведения в регламенте прописано наказание до запрета участвовать аж в пяти пленарных заседаниях.

9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом. Инцидент произошел, когда Лерос требовал объяснений от президента Владимира Зеленского относительно провала операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко во время выступления бывшего коллегу по фракции подошел к трибуне, попытался отобрать микрофон и оттеснил Лероса.