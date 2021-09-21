Боевики обустроили схрон возле железнодорожной станции, фото: СБУ

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Ракурс

СБУ во время проведения контрдиверсионные учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения, обустроенный в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».

По оперативным данным, этот схрон оборудовали боевики так называемой «ДНР» для совершения диверсий на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

При осмотре тайника было, в частности, обнаружены:

восемь противотанковых реактивных гранат;

0,5 кг тротила и пластида;

три противотанковые мины с часовыми взрывателями;

девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;

зажигательная мина-граната;

два стартовых заряда к противотанковой гранате;

кумулятивный заряд;

более 1,5 тыс. патронов различного калибра;

дымовая шашка.

В настоящее время осуществляются меры по привлечению к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.

Напомним, недавно СБУ во время учений обнаружила на границе с Беларусью схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.