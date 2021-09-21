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Ракурс
Боевики обустроили схрон возле железнодорожной станции, фото: СБУ

Схрон для диверсий обустроили боевики возле железнодорожной станции (ФОТО)

21 сен 2021, 14:16
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СБУ во время проведения контрдиверсионные учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения, обустроенный в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».

По оперативным данным, этот схрон оборудовали боевики так называемой «ДНР» для совершения диверсий на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

При осмотре тайника было, в частности, обнаружены:

  • восемь противотанковых реактивных гранат;
  • 0,5 кг тротила и пластида;
  • три противотанковые мины с часовыми взрывателями;
  • девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;
  • зажигательная мина-граната;
  • два стартовых заряда к противотанковой гранате;
  • кумулятивный заряд;
  • более 1,5 тыс. патронов различного калибра;
  • дымовая шашка.

В настоящее время осуществляются меры по привлечению к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.


Боевики обустроили схрон возле железнодорожной станции, фото: СБУ

Напомним, недавно СБУ во время учений обнаружила на границе с Беларусью схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.

Источник: Ракурс


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