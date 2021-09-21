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Боевики обустроили схрон возле железнодорожной станции, фото: СБУ
Схрон для диверсий обустроили боевики возле железнодорожной станции (ФОТО)https://racurs.ua/n160489-shron-dlya-diversiy-obustroili-boeviki-vozle-jeleznodorojnoy-stancii-foto.htmlРакурс
СБУ во время проведения контрдиверсионные учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения, обустроенный в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».
По оперативным данным, этот схрон оборудовали боевики так называемой «ДНР» для совершения диверсий на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.
При осмотре тайника было, в частности, обнаружены:
- восемь противотанковых реактивных гранат;
- 0,5 кг тротила и пластида;
- три противотанковые мины с часовыми взрывателями;
- девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;
- зажигательная мина-граната;
- два стартовых заряда к противотанковой гранате;
- кумулятивный заряд;
- более 1,5 тыс. патронов различного калибра;
- дымовая шашка.
В настоящее время осуществляются меры по привлечению к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.
Напомним, недавно СБУ во время учений обнаружила на границе с Беларусью схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.
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