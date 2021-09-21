Карантин в Украине. Фото: propertytimes.com.ua

https://racurs.ua/n160490-jeltaya-zona-karantina-kakie-privilegii-poluchili-vakcinirovannye.html

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Карантин в Украине усилили и все области вскоре перейдут в «желтую» зону. В Министерстве здравоохранения напомнили, какие преимущества будут у вакцинированных от коронавируса во время усиления карантинных ограничений.

В то же время масочный режим и требование социальной дистанции остаются обязательными и для вакцинированных украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

При наличии у 80% сотрудников и у 100% посетителей старше 18 лет желтого или зеленого COVID-сертификатов часть ограничений «желтой» зоны отменяется для:

ресторанов, кафе, учреждений общественного питания;

бассейнов, спортзалов и фитнес-центров;

проведения массовых мероприятий;

учреждений, оказывающих услуги по размещению;

кинозалов и залов других учреждений культуры.

Два документа подтверждают прохождение вакцинации от коронавируса. Желтый COVID-сертификат — имеет более короткий срок (120 дней) и свидетельствует о получении хотя бы одной дозы вакцины из списка признанных ВОЗ.

Зеленый COVID-сертификат — имеет более длительный срок (365 дней со дня второй прививки) и свидетельствует о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Временной альтернативой вакцинации могут быть:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (действует 72 часа);

документ о выздоровлении лица от болезни (действует полгода и должен быть подтвержден с помощью единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием приложения «Дія»).

Напомним, Украина переходит в «желтую» зону эпидемиологической опасности. Новые ограничения вступят в силу с 23 сентября. Соответствующее решение приняло правительство на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.