Владимир Зеленский, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n160493-rimeyk-truskavca-zelenskiy-otpravlyaet-svou-frakciu-na-obuchenie.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, собирает свою фракцию «Слуга народа» на новую встречу в Трускавце на Львовщине, аналогично тому, как это было сделано летом 2019 года, накануне начала работы Верховной Рады нынешнего созыва.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщается в Telegram-канале «Украинской правды».

Отмечается, что встреча пройдет с 2 по 5 октября. Ожидается, что на ней будет «большой разговор о будущем», в частности о кадровых решениях.

Напомним, предыдущий тренинг депутатов «Слуги народа» в Трускавце длился неделю и завершился в начале августа 2019 года. Для того, чтобы новоизбранные народные избранники выехали из Трускавца, выкупили четыре купейных вагона улучшенного качества с кондиционерами.

Источник: «Украинская правда».