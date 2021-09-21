Вулкан Этна. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n160494-vulkan-etna-razrazilsya-stolpom-pepla-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Этна взорвался столпом пепла на высоту 9 км. Сильные выбросы пепла наблюдались в юго-восточном кратере.

В результате активности образуется поток лавы, устремившийся на юго-запад. Об этом сообщает The Watchers.

В связи с облаком пепла Национальный институт геофизики и вулканологии Италии объявил «красное предупреждение» о полетах. На данный момент международный аэропорт города Катания продолжает работать в обычном режиме.

Вулкан Этна имеет одну из самых длинных в мире историй — первое извержение датируется 1500 годом до нашей эры. Исторические потоки лавы базальтового состава покрывают большую часть поверхности этого массивного вулкана, сооружение которого является самым высоким и самым большим в Италии. Лавовые потоки простираются до подножия вулкана со всех сторон и достигли моря на обширной территории на юго-восточном склоне.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна в Италии вырос после шести месяцев вулканической активности. Именно это сделало самый высокий действующий вулкан Европы еще выше.

Источник: The Watchers