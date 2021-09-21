Офис президент назвал список претензий к Разумкову. Фото: РБК

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«Слуга народа» хочет отстранить от должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что «спикер не может сидеть сразу на двух стульях».

Он заявил о фундаментальных разногласия между партией и Дмитрием Разумковым. Об этом Подоляк рассказал в интервью «Главкому».

Понятно, что к Разумкову нет претензий уголовного плана. Но вспомните его неголосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон, — сказал советник ОП.

Он утверждает, что Разумков смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда «слуг» и хочет «законсервировать нынешнюю систему». Также спикер открыто тормозит ключевые инициативы президента «в интересах определенных лиц».

Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова — его откровенная поддержка именно олигархов. Поэтому он становится оппонентом собственной команде. Если мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту с жесткими решениями, — заявил Подоляк.



Напомним, «слуги» пытаются убрать действующего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Глава фракции Давид Арахамия и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провоцируют конфликт между Разумковым и фракцией.

Источник: «Главком»