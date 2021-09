Ролики на TikTok пропагують алкоголь

У TikTok, базованій на поширенні відеоконтенту соцмережі, більшість популярних роликів, які посилаються на алкоголь, концентруються на позитивних асоціаціях з ним й ігнорують негативні.

Про це свідчать результати дослідження американських учених, які проаналізували 100 найпопулярніших відео на сторінці тегу #alcohol у цій соцмережі. Про це йдеться у статті, опублікованій в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Загалом станом на 2020 рік ці відео мали 1,7 млрд переглядів:

98% цих відеороликів містили позитивні зображення алкоголю;

лише 4% відеороликів описували негативні наслідки, пов’язані з алкоголем;

41% відео були відеороликами, які дають рецепти різних напоїв;

72% відео включали міцні алкогольні напої;

23% включали ароматизовані солодові напої;

16% включали пиво;

10% включали вино;

61% зображували швидке вживання кількох напоїв (наприклад випивання однієї за іншою чарок спиртного, а згодом сьорбання з пляшки).

Зазначається, що відеоролики також пропагували ідею про те, що вживання алкоголю асоціюється з дружбою, знайомством і товариством. Ті з небагатьох, хто згадував негативні асоціації — такі як похмілля або фізичні травми, — робили це в жартівливій, а не повчальній манері.

З огляду на відсутність наявності відомих алкогольних брендів на TikTok, але високий відсоток постів, в яких конкретно згадується алкогольний бренд, необхідно провести розслідування, чи фінансує алкогольна промисловість впливових осіб у соцмережах для просування своєї продукції, — наголошують дослідники.

Учені наголошують, що понад третина користувачів TikTok є неповнолітніми.

Платформи соціальних медіа, такі як TikTok, можуть впливати на поведінку щодо здоров’я, — наголошують дослідники. — Наприклад, збільшення впливу на молодь реклами алкоголю в соціальних мережах пов’язане з тим, що молоді люди раніше починають вживати алкогольні напої та зі зростанням загального рівня споживання алкоголю.

Учені зазначають, що хоча правила спільноти TikTok забороняють контент, який зображає вживання алкоголю, наркотиків або тютюну неповнолітніми, наразі не зрозуміло, наскільки ефективно дотримується ця політика.

Крім того, для перегляду відео з TikTok не обов’язково реєструватися на цьому сервісі, вказуючи свій вік.

Ці відео були легко доступні через простий пошук в Інтернеті, і їх можна було переглядати без перевірки віку, — наголошують дослідники. — Будь-яка незареєстрована особа може повноцінно взаємодіяти з алкогольними відео на TikTok, незалежно від віку.



Я б порадив батькам зробити простий пошук в Інтернеті за запитом «#alcohol TikTok» і подивитися, чи влаштовує їх зміст і повідомлення, яким піддаються їхні діти, — резюмував провідний авто дослідження доцент Алекса Рассел з кафедри суспільної охорони здоров’я і рекреації Університету Арканзасу (США).

Джерело: Journal of Studies on Alcohol and Drugs