В TikTok, основанной на распространении видеоконтента соцсети, большинство популярных роликов, которые ссылаются на алкоголь, концентрируются на положительных ассоциациях с ним и игнорируют негативные.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, которые проанализировали 100 самых популярных видео на странице тега #alcohol в этой соцсети. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Всего по состоянию на 2020 год эти видео имели 1,7 млрд просмотров:

98% этих видеороликов содержали позитивные изображения алкоголя;

только 4% видеороликов описывали негативные последствия, связанные с алкоголем;

41% видео были видеороликами, которые дают рецепты различных напитков;

72% видео включали крепкие алкогольные напитки;

23% включали ароматизированные солодовые напитки;

16% включали пиво;

10% включали вино;

61% изображали быстрое употребление нескольких напитков (например выпивание одной за другой рюмок спиртного, а затем хлебание из бутылки).

Отмечается, что видеоролики также пропагандировали идею о том, что употребление алкоголя ассоциируется с дружбой, знакомством и обществом. Те из немногих, кто вспоминал негативные ассоциации — такие как похмелье или физические травмы, — делали это в шутливой, а не поучительной манере.

Учитывая отсутствие наличия известных алкогольных брендов на TikTok, но высокий процент постов, в которых конкретно упоминается алкогольный бренд, необходимо провести расследование, финансирует алкогольная промышленность влиятельных лиц в соцсетях для продвижения своей продукции, — подчеркивают исследователи.

Ученые подчеркивают, что более трети пользователей TikTok являются несовершеннолетними.

Платформы социальных медиа, такие как TikTok, могут влиять на поведение в отношении здоровья, — отмечают исследователи. — Например, увеличение воздействия на молодежь рекламы алкоголя в социальных сетях связано с тем, что молодые люди раньше начинают употреблять алкогольные напитки и с ростом общего уровня потребления алкоголя.

Ученые отмечают, что хотя правила сообщества TikTok запрещают контент, изображающий употребление алкоголя, наркотиков или табака несовершеннолетними, пока не ясно, насколько эффективно соблюдается эта политика.

Кроме того, для просмотра видео с TikTok не обязательно регистрироваться на этом сервисе, указывая свой возраст.

Эти видео были легко доступны через простой поиск в Интернете, и их можно было просматривать без проверки возраста, — отмечают исследователи. — Любое незарегистрированное лицо может полноценно взаимодействовать с алкогольными видео на TikTok, независимо от возраста.



Я бы посоветовал родителям сделать простой поиск в Интернете по запросу «#alcohol TikTok» и посмотреть, устраивает ли их содержание и сообщения, которым подвергаются их дети, — резюмировал ведущий авто исследования доцент Алекса Рассел из кафедры общественного здравоохранения и рекреации Университета Арканзаса (США).

