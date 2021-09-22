Разумков рассказал, собирается ли уходить в отставку

Дмитрий Разумков, фото: Valsts kanceleja

https://racurs.ua/n160570-razumkov-rasskazal-sobiraetsya-li-uhodit-v-otstavku.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, не планирует уходить в отставку.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

Он отметил, что его отставку говорят давно, но сейчас больше, чем раньше.

Я подавать в отставку не собираюсь, — подчеркнул Разумков.

В то же время Разумков отметил, что соответствующее решение может принять Верховная Рада.

Для этого нужны 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор подписей, 150 подписей, далее подготовка, отчет и голосование в стенах Верховной Рады, — отметил спикер.

Я к этому готов, — подчеркнул Разумков. — Я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов сменить главу Верховной Рады — это их право, это право Верховной Рады.



Напомним, Разумков 20 сентября на заседании согласительного совета парламента заявил, что за голосование за его отставку народным депутатам предлагают от 50 до 100 тыс. за голос. О сумме в какой именно валюте идет речь, Разумков не уточнял.

Источник: «Прямой»