Дмитрий Хохлов, фото: RG.ru

https://racurs.ua/ua/n160574-ban-za-prizvysche-rosiyskyy-trener-hohlov-sudytsya-z-facebook.html

Ракурс

Головний тренер російського футбольного клубу «Ротор» Дмитро Хохлов подав до суду на соціальну мережу Facebook.

Річ у тім, що соцмережа трактує його прізвище як образливе найменування українців, тож коли його тегають інші користувачі, вони зазнають тимчасово блокування, повідомляє видання «Октагон».

За словами Хохлова, він та його знайомі помітили це наприкінці весни.

Моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook та Instagram, — наголосив він. — Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють у бан на тиждень.

Позов було подано у Солнцевський райсуд Москви у липні.

Зазначається, що Хохлов просить суд заборонити соцмережі вчиняти щодо нього «певні дії», а від самої компанії вимагає компенсувати йому моральну шкоду.

Хохлов — колишній футболіст збірної Росії з футболу.

Під час відомого матчу 1999 року між збірними України та РФ на стадіоні «Лужники» у Москві російська преса не на жарт нагнітала обстановку. Тоді місцеве видання «Радянський спорт» вийшло із заголовком, котрий обігрував прізвища гравців збірної Росії: «Бий Хохлов, тримай Хлєстов, не пропускай Філімонов, рятуй Росію». Але всі розуміли, що насправді малося на увазі.

Тоді збірна України зіграла внічию і пройшла далі у стикові матчі відбору на Євро-2000.

Джерело: «Октагон»