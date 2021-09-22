«Шахтар» перервав трирічну серію «Динамо» і здобув Суперкубок України

«Шахтар» здолав київське «Динамо» в матчі за Суперкубок, фото: FC SHAKHTAR DONETSK

https://racurs.ua/ua/n160575-shahtar-vpevneno-obigrav-dynamo-i-zdobuv-superkubok-ukrayiny.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» в матчі за Суперкубок України сьогодні, 22 вересня, впевнено переміг чинного чемпіона і володаря Кубка України київське «Динамо» у матчі на столичному стадіоні НСК «Олімпійський».

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь «Шахтаря». Про це повідомляє видання Sport.ua.

Ворота киян на 31-й і 54-й хвилинах вразив Лассіна Траоре, а на 61-й хвилині розгромним рахунок у матчі зробив Алан Патрік.

Таким чином, «гірники» перервали серію із трьох перемог поспіль «Динамо» у Суперкубку України. «Шахтар» після чотирирічної перерви виграв Суперкубок України й зрівнявся з «Динамо» за кількістю перемог в цьом турнірі — по дев’ять.

Нагадаємо, у середині вересня «Шахтар» сенсаційно з рахунком 0:2 поступився футбольному клубу «Шериф» з Тирасполя у першому турі Ліги чемпіонів.

Джерело: Sport.ua