Артем Мілевський оголосив про завершення кар’єри футболіста. Фото: ua-football.com

https://racurs.ua/ua/n160607-artem-milevskyy-ogolosyv-pro-zavershennya-kariery-futbolista-video.html

Ракурс

Артем Мілевський, 36-річний екс-нападник столичного «Динамо» та збірної України, заявив, що завершує кар'єру професійного гравця.

Першими про завершення кар'єри Мілевського як інсайд заявили у шоу «ТаТоТаке». Майже за місяць після цієї інформації сам футболіст підтвердив факт завершення кар'єри. Попрощався форвард із футболом на власному YouTube-каналі.

Я довго цього боявся, довго йшов від цього, були варіанти, були пропозиції, але я сказав собі досить, — заявив він.

Під час відеопрощання спортсмен написав лист собі молодшому, у якому закликав наступні покоління уникати його помилок під час футбольної кар'єри. Водночас футболіст не розкрив подальші плани на життя.

Як відомо, за свою кар'єру Мілевський відіграв понад 500 матчів на професійному рівні — 435 у клубному футболі, 85 за збірні України (від юніорської до національної). Забив 127 м’ячів у кар'єрі. Півсотні ігор Мілевський провів на Національну збірну України та 240 за київське «Динамо». У 2008 та 2009 роках був визнаний найкращий гравцем України. Загалом футболіст зіграв за 11 клубів з Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.

Мілевський — чотириразовий чемпіон України з «Динамо», тричі з киянами ставав володарем Кубка та Суперкубка України. У складі брестського «Динамо» футболіст став чемпіоном Білорусі та володарем Кубка. Останній гол у професійній кар'єрі Мілевський забив саме в складі білоруської команди — в листопаді 2020 року.

Останнім клубом Артема Мілевського був ужгородський «Минай», у складі якого він грав з січня по червень 2021 року.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» в матчі за Суперкубок України впевнено переміг чинного чемпіона і володаря Кубка України київське «Динамо» у матчі на столичному стадіоні НСК «Олімпійський». Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гірників.