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Ракурс
Україну та Німеччину з’єднає водневий коридор, фото: Оператор ГТС України

Водневий коридор з України до Німеччини представив оператор ГТС

23 вер 2021, 14:51
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«Центрально-Європейський водневий коридор» представили провідні компанії газової інфраструктури чотирьох країн Європи.

Ця ініціатива спрямована на створення водневої «магістралі», яка транспортуватиме водень з перспективних районів постачання в Україні, котра має гарні умови для виробництва «зеленого» водню, до Німеччини, через Словаччину та Чехію. Про це повідомляє прес-служба ТзоВ «Оператор ГТС України».

Також цей коридор дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів у Чехії та Словаччині.

Очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який імпортуватиме значні обсяги для забезпечення потреб.

Україну та Німеччину з’єднає водневий коридор, фото: Оператор ГТС України

Учасники проекту зазначають, що цей коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання наявної газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Так, газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини можуть бути перепрофільовані для транспортування водню.

Серед компаній-учасників ініціативи:

  • Оператор ГТС України (ОГТСУ);
  • EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини);
  • NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії);
  • OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

В ОГТСУ наголошують, що хоча природний газ залишиться ключовим джерелом енергії у найближчі два десятиліття, очікується, що водень відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка має досягнути вуглецевої нейтральності.


Створення центрально-європейського водневого коридору — важливий крок на цьому шляху, що пропонує можливості доставки значних обсягів водню до промислових центрів попиту вже до 2030 року, — зазначає гендиректор OGE Йорг Бергман.

Джерело: Ракурс


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