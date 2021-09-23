Водневий коридор з України до Німеччини представив оператор ГТС

Україну та Німеччину з’єднає водневий коридор, фото: Оператор ГТС України

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«Центрально-Європейський водневий коридор» представили провідні компанії газової інфраструктури чотирьох країн Європи.

Ця ініціатива спрямована на створення водневої «магістралі», яка транспортуватиме водень з перспективних районів постачання в Україні, котра має гарні умови для виробництва «зеленого» водню, до Німеччини, через Словаччину та Чехію. Про це повідомляє прес-служба ТзоВ «Оператор ГТС України».

Також цей коридор дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів у Чехії та Словаччині.

Очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який імпортуватиме значні обсяги для забезпечення потреб.

Учасники проекту зазначають, що цей коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання наявної газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Так, газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини можуть бути перепрофільовані для транспортування водню.

Серед компаній-учасників ініціативи:

Оператор ГТС України (ОГТСУ);

EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини);

NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії);

OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

В ОГТСУ наголошують, що хоча природний газ залишиться ключовим джерелом енергії у найближчі два десятиліття, очікується, що водень відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка має досягнути вуглецевої нейтральності.