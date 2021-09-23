Водородный коридор из Украины в Германию представил оператор ГТС

Украина и Германию соединит водородный коридор, фото: Оператор ГТС Украины

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«Центрально-Европейский водородный коридор» представили ведущие компании газовой инфраструктуры четырех стран.

Эта инициатива направлена ​​на создание водородной «магистрали», которая будет транспортировать водород из перспективных районов поставки в Украине, имеющей хорошие условия для производства «зеленого» водорода, в Германию, через Словакию и Чехию. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».

Также этот коридор позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям в Чехии и Словакии.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.

Участники проекта отмечают, что этот коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Так, газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

Среди компаний-участников инициативы:

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ);

EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии);

NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии);

OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

В ОГТСУ отмечают, что хотя природный газ останется ключевым источником энергии в ближайшие два десятилетия, ожидается, что водород будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика должна достичь углеродной нейтральности.