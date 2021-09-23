Дикие кабаны появились на улицах Рима. Фото: gazeta.ru

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Дикие кабаны начали разгуливать по улицам столицы Италии.

В сети появилось видео, как семьи диких кабанов гуляют по улицам Рима. Одно видео было снято на улице Виа Трионфале в северной части города. На кадрах можно увидеть семью из примерно 12 кабанов, которые гуляют днем по оживленной дороге между машинами. Еще одна видеозапись гласит, как кабаны бродят по ночным улицам в поисках еды. Об этом сообщает The Local.

Коммунальные службы заявили, что животные «полностью урбанизированные» и «никоим образом не боятся» пешеходов или интенсивного движения транспорта. Зато жители Рима жалуются, что им стало страшно выгуливать собак, потому что по улицам бродят группы вепрей.

Из-за диких кабанов в Риме уже поссорились местные политики и эксперты. Не утихают дискуссии о том, как следует контролировать животных. Ранее фермеры заявляли, что популяция кабанов выросла во время пандемии коронавируса.

Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли заявил, что кабаны в столице — это чрезвычайная ситуация, которая ощущается по всей стране.

Напомним, летом семья медведей покупалась в бассейне одного из частных домов в Британской Колумбии, Канада. Жители Ванкувера смогли запечатлеть на видео, как косолапые охлаждаются у воды.

Источник: The Local