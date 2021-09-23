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Ракурс
Вулканическая лава на Канарах уничтожила более 320 домов. Фото:

Извержение вулкана на Канарах — лава уничтожила более 320 домов (ФОТО)

23 сен 2021, 14:05
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Извержение вулкана Камбре-Вьеха на острове Ла-Пальма привело к масштабным убыткам.

Сегодня, 23 сентября, потоки лавы продолжают медленно продвигаться к побережью. Прошлой ночью вулкан на Канарских островах продолжал извержение. Вулканический шлейф поднялся на 4,2 км вверх. Об этом сообщает Watchers.

Лава на своем пути уже уничтожила более 320 зданий, а более 6 тыс. местных жителей и туристов эвакуировали.

Это извержение вулкана — это не шоу, это не фильм, это не аттракцион. Нам здесь нужна помощь, — цитирует издание жительницу Сан-Николаса.

Вулканическая лава на Канарах уничтожила более 320 домов. Фото: Watchers

Вулканическая лава на Канарах уничтожила более 320 домов. Фото: Watchers


Напомним, 19 сентября вулкан Камбре-Вьеха на острове Ла-Пальма начал извержение. Впоследствии потоки лавы поглотили леса, расплавленная порода достигла Атлантического океана в малонаселенной области Ла-Пальмы. Лава добралась до элитных жилых домов и уничтожила более сотни особняков богачей. Скорость движения раскаленной магмы достигает 700 м/ч, ее температура свыше 1 тыс. градусов по Цельсию.

Источник: Watchers

Источник: Ракурс


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