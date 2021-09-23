Вулканічна лава на Канарах знищила понад 320 будинків. Фото: Watchers

https://racurs.ua/ua/n160604-vyverjennya-vulkana-na-kanarah-lava-znyschyla-ponad-320-budynkiv-foto.html

Ракурс

Виверження вулкана Камбре-В'єха на острові Ла-Пальма призвело до масштабних збитків.

Сьогодні, 23 вересня, потоки лави продовжують повільно просуватися до узбережжя. Минулої ночі вулкан на Канарських островах продовжував виверження. Вулканічний шлейф піднявся на 4,2 км вгору. Про це повідомляє Watchers.

Лава на своєму шляху вже знищила понад 320 будівель, а понад 6 тис. місцевих мешканців та туристів евакуювали.

Це виверження вулкана — це не шоу, це не фільм, це не атракціон. Нам тут потрібна допомога, — цитує видання жительку Сан-Ніколаса.

Нагадаємо, 19 вересня вулкан Камбре-В'єха на острові Ла-Пальма почав виверження. Згодом потоки лави поглинули ліси, розплавлена ​​порода досягла Атлантичного океану в малонаселеній області Ла-Пальми. Лава дісталася до елітних житлових будинків і знищила понад сотню особняків багатіїв. Швидкість руху розпеченої магми досягає 700 м/г, її температура понад 1 тис. градусів за Цельсієм.

Джерело: Watchers