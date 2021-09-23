Чи мав Шефір держохорону, розповіли в УДО

https://racurs.ua/ua/n160603-chy-mav-shefir-derjohoronu-rozpovily-v-udo.html

Ракурс

Сергій Шефір, перший помічник президента України, не входить до переліку осіб, до яких здійснюється державна охорона. Про це повідомило Управління державної охорони.

Охорона Шефіру не надається, бо він не входить у перелік осіб, до яких здійснюється державна охорона, — цитує прес-службу УДО «Укрінформ».

Водночас у відомстві зауважили, що йому може надаватися така охорона після відповідного звернення Офісу президента. Також Банкова на запит Шефіра про охорону має клопотати перед Володимиром Зеленським, який і повинен вирішити щодо надання чиновнику держохорони.

Наразі жодних звернень з приводу охорони не було, — зазначили в УДО.



Разом з тим в Управлінні держохорони не стали розкривати, чи буде посилена через замах на Шефіра охорона Зеленського. В УДО зазначили, що ця інформація є закритою.

Нагадаємо, 22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водія поранили. В автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автомату Калашникова.