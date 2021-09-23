Юрій Крисін, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n160602-sprava-maydanu-sud-uhvalyv-vyrok-organizatoru-titushok.html

Ракурс

Дарницький райсуд Києва сьогодні, 23 вересня, засудив до восьми років позбавлення волі Юрія Крисіна у справі про катування майданівців у 2014 році, зокрема киянина Владислава Іваненка.

Про це повідомляє видання «Бабель».

Таким чином, з урахуванням попереднього терміну Крисіна загальний строк покарання становить вісім років. Таким чином, з в’язниці він вийде у 2026 році, оскільки час затримання рахують з 2018 року.

Зазначається, що суд урахував ступінь важкості злочину, а також те, що Крисін був раніше судимим та має неповнолітніх дітей.

Позов потерпілого Іваненка суд задовольнив частково та постановив виплатити йому 500 тис. грн моральної компенсації.

Цей вирок набуде чинності на 30-й день з моменту оголошення, якщо сторона обвинувачення не подасть апеляцію. Адвокат Крисіна наголосив, що апеляція буде.

Адвокат постраждалих майданівців вважає вирок Крисіну «справедливим», повідомляє видання «Суспільне».

Фактично, Крисін був організатором цих дій і координатором, які відбувалися з 21 на 22 січня за участю київських тітушок, оплоту і всіх інших. І незважаючи на те, що він у цей час знаходився на Мальдівах, фактично, суд встановив, що за його вказівками відбувалися ці дії, в тому числі викрадення мого потерпілого (Іваненка — ред.), — зазначив Дикань.

Джерело: «Бабель». «Суспільне»