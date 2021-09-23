Юрий Крысин, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n160602-delo-maydana-sud-vynes-prigovor-organizatoru-titushok.html

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Дарницкий райсуд Киева сегодня, 23 сентября, приговорил к восьми годам лишения свободы Юрия Крысина по делу о пытках майдановцев в 2014 году, в частности киевлянина Владислава Иваненко.

Об этом сообщает издание «Бабель».

Таким образом, с учетом предыдущего срока Крысина общий срок наказания составляет восемь лет. Таким образом, из тюрьмы он выйдет в 2026 году, поскольку время задержания считают с 2018 года.

Отмечается, что суд учел степень тяжести преступления, а также то, что Крысин был ранее судим и имеет несовершеннолетних детей.

Иск потерпевшего Иваненко суд удовлетворил частично и постановил выплатить ему 500 тыс. грн моральной компенсации.

Этот приговор вступит в силу на 30-й день с момента объявления, если сторона обвинения не подаст апелляцию. Адвокат Крысина отметил, что апелляция будет.

Адвокат пострадавших майдановцев считает приговор Крысину «справедливым», сообщает издание «Суспільне».

Фактически, Крысин был организатором этих действий и координатором, которые происходили с 21 на 22 января при участии киевских титушок, оплота и всех остальных. И несмотря на то, что он в это время находился на Мальдивах, фактически, суд установил, что по его указаниям происходили эти действия, в том числе похищение моего потерпевшего (Иваненко — ред.), — отметил Дикань.

Исчтоник: «Бабель», «Суспільне»