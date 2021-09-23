Закон об олигархах продавили — как сработал «бешеный принтер» в Раде

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Ракурс

Верховная Рада приняла в целом 23 сентября законопроект Владимира Зеленского об олигархах.

«За» проголосовали 279 депутатов.

Кроме СН, 11 голосов за это решение дала группа «Справедливость», которая образовалась на базе фракции «Голос», а также группы «Доверие» и «За будущее».

Утром народные депутаты согласились рассматривать проект закона о статусе олигарха ad hoc — по сокращенной процедуре обсуждения. Нардепы подали к документу 1 тыс. 270 поправок и комитет рекомендовал голосовать за них не отдельно за каждую, а «пакетом», то есть выделить «решающие правки» и выносить на обсуждение именно их.

Решение голосовать «пакетом» или «блоками» согласовали на совещании председателей фракций у Руслана Стефанчук. Как рассказал председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк, на совещании договорились, что пять фракций пообещали не затягивать свои правки («Голос», «Батькившина», «Слуга народа», которая подала половину из этих поправок, группа «Доверие» и «За будущее»).

В понедельник, 20 сентября, на согласительном совете спикер Дмитрий Разумков отказался вносить этот законопроект в повестку дня из-за того, что документ сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Его позицию поддержали представители оппозиционных фракций. Но монобольшинство настаивала на срочном рассмотрении.

В зале законопроект № 5599 голосовали «пакетом», то есть выделить «решающие правки» и выносили на обсуждение именно их. Таких «решающих» поправок выделили 13.

Рада в первом чтении поддержала этот документ 1 июля. В сентябре он попал на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, в Раде считают, что могут рассмотреть его и без заключения европейцев.

Омбудсмен Денисова увидела во многих положениях закона нарушения прав человека.

После принятия этот закон будет направлен на подпись президенту. Он определяет такие понятия как олигарх, бенефициар, связанное лицо, контроллер. Олигархом, то есть лицом, имеющим значительную экономический или политический вес в общественной жизни, является гражданин, который отвечает не менее трем из четырех признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение;

подтвержденная стоимость активов гражданина превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В список тех, кто «принимает участие в политической жизни» входят президент, члены правительства и их первые заместители, народные депутаты, генпрокурор, глава Национального банка. Также определение касается связанных лиц, руководителей партий и тех, кто финансирует их деятельность.