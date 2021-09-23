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Ракурс
Над председательствующим в Раде засветили табличку с надписью «Диктатор", скриншот видео

Над председательствующим в Раде засветили табличку с надписью «Диктатор» (ФОТО)

23 сен 2021, 13:45
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В Верховной Раде 23 сентября — жаркий день политических дискуссий. При рассмотрении закона об олигархах над головой первого вице-спикера Руслана Стефанчука подняли табличку с написанным на ней словом «Диктатор».

Над председательствующим в Раде засветили табличку с надписью «Диктатор", скриншот видео

К спикеру в разгар дискуссий подошла представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Сначала она что-то доказывала вице-спикеру, а затем на скорую руку что-то нарисовала на листке бумаги и подняла его над головой Стефанчука. Тот заметил надпись, но не отреагировал на поступок коллеги.

Над председательствующим в Раде засветили табличку с надписью «Диктатор", скриншот видео

Оппозиция сегодня возмутилась механизмом голосования во втором чтении закона об олигархах. «Слуги народа» решили применить особую процедуру, которая не предусматривает рассмотрения поправок в пленарном зале.

Перед этим оппозиция намеревалась сменить председательствующего на заседании, но предложение удалить Стефанчука из президии не нашло поддержки в зале.

Над председательствующим в Раде засветили табличку с надписью «Диктатор", скриншот видео


Утром 23 сентября депутаты от фракции «Слуга народа» сняли с рассмотрения Верховной Радой 23 сентября так называемый «ресурсный законопроект» № 5600. Это произошло после того, как в парламенте трижды объявляли перерыв и не могли начать заседание.

Рассмотрение законопроекта об увеличении доходов госбюджета минимум на 30 млрд грн переносится на 10 дней. Часть фракций и групп (СН, «Голос», «Батькивщина», «Доверие», «За будущее») договорилась снять рассмотрение в сессионном зале значительной части поправок к закону об олигархах. Только фракции ОПЗЖ и «ЕС» намеревались ставить свои правки для подтверждения.

Источник: Ракурс


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