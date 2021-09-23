Над председательствующим в Раде засветили табличку с надписью «Диктатор", скриншот видео

https://racurs.ua/n160600-nad-predsedatelstvuuschim-v-rade-zasvetili-tablichku-s-nadpisu-diktator-foto.html

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В Верховной Раде 23 сентября — жаркий день политических дискуссий. При рассмотрении закона об олигархах над головой первого вице-спикера Руслана Стефанчука подняли табличку с написанным на ней словом «Диктатор».

К спикеру в разгар дискуссий подошла представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Сначала она что-то доказывала вице-спикеру, а затем на скорую руку что-то нарисовала на листке бумаги и подняла его над головой Стефанчука. Тот заметил надпись, но не отреагировал на поступок коллеги.

Оппозиция сегодня возмутилась механизмом голосования во втором чтении закона об олигархах. «Слуги народа» решили применить особую процедуру, которая не предусматривает рассмотрения поправок в пленарном зале.

Перед этим оппозиция намеревалась сменить председательствующего на заседании, но предложение удалить Стефанчука из президии не нашло поддержки в зале.

Утром 23 сентября депутаты от фракции «Слуга народа» сняли с рассмотрения Верховной Радой 23 сентября так называемый «ресурсный законопроект» № 5600. Это произошло после того, как в парламенте трижды объявляли перерыв и не могли начать заседание.

Рассмотрение законопроекта об увеличении доходов госбюджета минимум на 30 млрд грн переносится на 10 дней. Часть фракций и групп (СН, «Голос», «Батькивщина», «Доверие», «За будущее») договорилась снять рассмотрение в сессионном зале значительной части поправок к закону об олигархах. Только фракции ОПЗЖ и «ЕС» намеревались ставить свои правки для подтверждения.