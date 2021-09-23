Компромисс в Раде — «слуги» обменяли налоговые изменения на закон об олигархах

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Депутаты от фракции «Слуга народа» сняли с рассмотрения Верховной Радой 23 сентября так называемый «ресурсный законопроект» № 5600. Это произошло после того, как в парламенте будет трижды объявляли перерыв и не могли начать заседание.

Рассмотрение законопроекта об увеличении доходов госбюджета минимум на 30 млрд грн переносится на 10 дней.

Часть фракций и групп (СН, «Голос», «Батькивщина», «Доверие», «За будущее») договорились снять рассмотрение в сессионном зале значительной части поправок к закону об олигархах. Фракции ОПЗЖ и «ЕС» будут ставить свои правки для подтверждения.

Сегодня парламент будет заседать до тех пор, пока не примет решение о другом скандальном законопроекте — об олигархах. Его необходимо принять уже во втором чтении.

Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, в «Слуге народа» решили рассмотреть налоговый законопроект по спецпроцедуре, предусмотренной ст. 119−1 регламента. Речь идет об ограничении рассмотрения в сессионном зале поправок от нардепов. Секретариат СН начал сбор подписей за эту инициативу.

Такой механизм Рада использовала во время голосования за банковский закон весной 2020 года.

Мы будем следовать этой процедуре. Нам нужно собрать 150 подписей и через 10 дней мы сможем рассмотреть законопроект № 5600, — пояснил Гетманцев.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который ведет пленарное заседание, поставил на голосование инициативу, сообщил, что консультации по рассмотрению законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), продолжаются.

Нардепы продлили пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта № 5599 (об олигархах). В нем говорится о признании олигархами лиц, обладающих состоянием на сумму более 80 млн долл., значительным влиянием на естественные монополии и медиа. Кому считаться олигархом, будет определять СНБО. К таким лицам введут ограничения, например, на участие в большой приватизации, также заставят декларировать контакты с ними.

После принятия закона об олигархах Рада в будущем должна принять закон о лоббизме, о реформе Антимонопольного комитета и о политических партиях.

Напомним, согласно с презентацией к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие законопроекта № 5600 позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд грн.

Он призван повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, а также уменьшить возможности для манипуляций. Законопроект в СМИ назвали «антиахметовским» из-за то, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируется «Метинвест» Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Ахметова является собственником крупнейших мощностей «зеленой» энергетики в Украине).

13 сентября началось обсуждение документа в профильном комитете, всего к нему подали 11 тыс. 319 поправок.